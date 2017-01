‘Als ADO verliest zal de druk toenemen, maar dan is het nog niet klaar’

ADO Den Haag heeft het de afgelopen maanden moeilijk en de ploeg uit de Hofstad staat inmiddels slechts drie punten boven de rode streep. Zondag is directe concurrent in de strijd tegen degradatie PEC Zwolle in het eigen Kyocera Stadion de tegenstander en Tom Beugelsdijk weet dat het een hele belangrijke wedstrijd zal worden. Toch wil hij ook weer niet te veel waarde hechten aan de ontmoeting.