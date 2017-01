‘Lyon is een grote club, dat gaf mede de doorslag’

De transfer van Memphis Depay naar Olympique Lyon had een lange aanloop, maar vrijdag kwam er dan toch groen licht vanuit Frankrijk. De Fransen leggen zestien miljoen neer voor de buitenspeler van Manchester United, een bedrag dat nog door verschillende bonussen nog met miljoenen op kan lopen. Dat Depay een grote aankoop is voor les Gones, beseft hij zelf ook.

“Het was erg belangrijk om voor Olympique Lyon te tekenen”, laat hij weten tijdens zijn presentatie. “Hier was niet alleen de coach geïnteresseerd, het voelde als een compleet project waarbij ook de voorzitter en het bestuur betrokken waren. Lyon is een grote club, dat is een van de elementen die de doorslag gaf in mijn beslissing. Het is een eer voor mij om bij zo’n grote club aan de slag te kunnen en ik hoop dat ik zondag al mee kan doen.”

“Ik heb wellicht drie of vier wedstrijden nodig om mijn ritme te hervinden, maar ik ben een atleet die iedere week traint. Ik ben er klaar voor”, temperde hij de verwachtingen ietwat. “Ik weet dat de Ligue 1 een sterke competitie is met solide defensies. Er lopen ook veel technisch goede voetballers rond. Ik wil laten zien wat ik kan, dat heb ik in het verleden gedaan en nu moet ik de coach en de staf vertrouwen. Ik zal alles geven.” United heeft in de deal overigens een terugkoopclausule van 35 miljoen euro bedongen.