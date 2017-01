‘FC Twente doet zaken met Arsenal en laat Fins jeugdinternational meetrainen’

Glen Kamara mag in de komende tijd proberen om een contract te verdienen bij FC Twente, zo weet TC/Tubantia te melden. De Finse middenvelder, die onder contract staat bij Arsenal, zal voorlopig aansluiten bij de beloften van de Tukkers.

Kamara staat al enkele jaren onder contract bij the Gunners en maakte in 2015 zijn debuut in de hoofdmacht. Hij is er echter nooit in geslaagd vast aan te sluiten bij de selectie van Arsène Wenger en maakte de afgelopen seizoenen vooral zijn minuten bij de beloften. In de eerste helft van de lopende jaargang werd hij verhuurd aan Southend United.

Twente heeft nu dus met Arsenal een akkoord gesloten over een proefperiode van de Finse jeugdinternational. Hij gaat vanaf zaterdag meetrainen met het beloftenelftal. Of het gaat om een eventuele huurperiode of een definitieve transfer is nog niet duidelijk.