Van den Brom verrast: ‘Als er niets speelt kan ik ook niet anders reageren’

John van den Brom zou volgens Isaëlische media op weg zijn naar geweest naar Maccabi Tel Aviv, maar de trainer van AZ ontkrachtte dat gerucht vrijdagochtend. Hij zegt niks gehoord te hebben van de Israëlische topclub en zich nu te focussen op het duel dat hij met zijn ploeg zaterdag speelt tegen Sparta.

“Ik werd er vanmorgen ook door verrast. Ik kan er niets mee. Dat is makkelijk om te zeggen, maar als er niets speelt kan ik er ook niet anders op reageren. Ik heb niets gehoord en mijn zaakwaarnemer ook niet”, zegt Van den Brom vrijdag op een persconferentie. “Het is niet aan de orde, dat heb ik de spelersgroep en staf ook verteld. Ik wil mijn focus op AZ-Sparta houden, want dat is heel belangrijk.”

In die wedstrijd brengt Van den Brom dezelfde elf spelers in het veld die vorige week wisten te winnen van Go Ahead Eagles. “We zijn goed uit de winterstop gekomen. Deze elf verdienen het vertrouwen. Het gaat steeds beter lopen wat betreft ons veldspel en de samenwerking binnen het elftal. Er zijn ook nog dingen die beter kunnen, zoals onze eigen corners”, stelt de oefenmeester van AZ. Tegenstander Sparta is volgens hem een goed voetballende ploeg, die in een lastige fase zit. Daarom is het doel voor AZ zaterdag duidelijk. “Wij zitten in een goede fase, qua resultaten en qua voetbal. Dus we moeten gewoon voor die drie punten gaan.”