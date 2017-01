Ajax experimenteert met plannen Van Basten: ‘Daar heb ik ja op gezegd’

Marco van Basten is bij de FIFA werkzaam als Chief Technical Development Officer en pleit voor het afschaffen van de strafschoppenserie. Hij wil deze vervangen door shootouts. Spelers dribbelen dan vanaf de middellijn richting het doel en moeten de uitkomende keeper zien te passeren. Op verzoek van Van Basten experimenteert Ajax op de training met het idee.

“Marco heeft mij gebeld en gevraagd op wij op de trainingen daar eens naar willen kijken. Daar heb ik 'ja' op gezegd. Over een aantal weken kijken we wat ik en de spelers ervan vinden”, zei Bosz vrijdagmiddag tijdens de persconferentie. “Wij zijn niet de enige die dit doen. Het zijn meerdere clubs uit meerdere landen.”

Van Basten wil meerdere regels in het voetbal aanpassen. Zo wil hij ook de buitenspelregel afschaffen. “Ik vind het goed dat er over zulke dingen na wordt gedacht”, aldus Bosz. “Voetbal is een heel conservatieve sport, de regels zijn al heel lang niet veranderd. Je moet niet zomaar wat gaan veranderen, je moet er heel goed over nadenken. Over het afschaffen van buitenspel bijvoorbeeld, je moet heel goed de consequenties overdenken. Het is namelijk een wezenlijk onderdeel van het spel.”