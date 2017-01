‘Ik heb als trainer van Ajax dus nog nooit van Utrecht verloren’

Ajax heeft al acht seizoenen niet gewonnen in Utrecht. Toch is trainer Peter Bosz niet bang voor de traditioneel lastige uitwedstrijd komende zondag. Anwar El Ghazi maakt ondanks transferperikelen nog gewoon deel uit van de selectie van de Amsterdammers, die wel al op zoek zijn naar een nieuwe buitenspeler.

“Ik heb als trainer van Ajax dus nog nooit van Utrecht verloren, is dat opbeurend genoeg voor de fans? Dit soort dingen zegt mij niets, de spelers ook niet”, zegt Bosz op een persconferentie. “De overwinning komt dichterbij, ook zo’n cliché. Wij weten wat ons te doen staat en gaan er alles aan doen om te winnen. Ik kan niet voorkomen dat ze erop vliegen, ik kan mijn ploeg alleen voorbereiden op wat er van ons verwacht wordt.”

Bosz gaat zich in Utrecht niet aanpassen aan de formatie van de tegenstander. Ondanks dat Utrecht in 4-4-2 speelt, zal Ajax niet afwijken van de 4-3-3 formatie die al het hele seizoen gehanteerd wordt. “Heel veel ploegen spelen tegen FC Utrecht ineens een ander systeem, omdat zij het anders doen. Maar dat betekent dat FC Utrecht zijn eigen systeem speelt, terwijl jij het dan voor het eerst helemaal anders doet dan normaal. Dan sta je al met 1-0 achter, vind ik. Wij passen ons niet aan, laat FC Utrecht zich maar aanpassen.”

Anwar El Ghazi staat in de Galgenwaard mogelijk gewoon aan de aftrap. Zoals het er nu naar uitziet, kan Bosz gewoon beschikken over de buitenspeler. Het is geen geheim dat Ajax al op zoek is naar een eventuele vervanger voor de positie op de vleugel. "Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit. Een speler kun je heel snel ergens vandaan trekken, maar een speler moet voor de lange termijn zijn. De kans is groot dat het een buitenlandse speler wordt en zo'n jongen moet natuurlijk ook wennen.”

“Ik heb zoals het er nu naar uitziet de beschikking over Anwar en dan zal ik hem ook gebruiken. Ik heb wel geleerd: je weet het nooit zeker. Want we weten dat de belangstelling er is. Ik ga niet zeggen hij mag nu niet meer weg, daarvoor is dit al te ver. Wat ik me wel kan voorstellen is dat als hij niet weggaat, de behoefte om iemand te halen minder groot is. Want in theorie kan zijn transfer natuurlijk altijd nog afketsen”, besluit de oefenmeester van Ajax. Hij kan in Utrecht niet beschikken over Abdelhak Nouri, Vaclav Cerny en Pelle Clement, terwijl de inzetbaarheid van Amin Younes nog onzeker is. De Duitser kampt met liesklachten.