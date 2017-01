Hoop op Depay in ‘Choc des Olympiques’: ‘Hij kan het verschil maken’

Memphis Depay is officieel nog niet van Olympique Lyon, maar zijn aankondiging zal niet lang meer op zich laten wachten. De Oranje-international komt over van Manchester United en wil zijn carrière nieuw leven inblazen in de Ligue 1. Trainer Bruno Génésio en doelman Anthony Lopes liep vrijdag tijdens de persconferentie op de zaken vooruit en gaven aan blij te zijn met de aanstaande transfer van Depay.

Génésio hoopt dat de deal zo snel mogelijk beklonken wordt. "We zullen zien of het op tijd rond is", aldus de trainer, die hoopt al snel over de aankoop te kunnen beschikken. "Als de overeenkomst vandaag getekend wordt, kan hij morgen al met ons trainen. Hij kan het verschil maken met zijn snelheid en techniek. Hij kan daarmee echt een meerwaarde zijn voor het team. De komst van Memphis wordt daarom ook echt toegejuicht in de kleedkamer. Ik voelde aan hemzelf ook echt dat hij veel motivatie heeft om hierheen te komen.”

“Memphis is een jonge en zeer getalenteerde speler”, vulde keeper Lopez aan, in aanloop naar het duel met Olympique Marseille zondagavond, de wedstrijd die in Frankrijk Choc des Olympiques wordt genoemd. “We zijn ervan overtuigd dat hij iets toevoegt aan de selectie en hij iets extra’s zal brengen.”

Het is wachten op een definitief akkoord tussen Manchester United en Olympique Lyon. Voorzitter Jean-Michel Aulas gaf in gesprek met het Franse RMC aan dat het door bonussen een ingewikkelde deal betreft. Hij noemt de transfer een ‘enorme operatie’. Naar verwachting wordt de transfer van Depay komend weekend wereldkundig gemaakt.