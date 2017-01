Roda verscheurt na ‘goed onderling overleg’ contract Deense basisspeler

Roda JC Kerkrade heeft per direct afscheid genomen van David Boysen. De club meldt op zijn website dat het contract van de aanvaller met wederzijdse goedkeuring is ontbonden. Boysen speelde in de eerste seizoenshelft dertien wedstrijden voor de Limburgers.

Daarvan startte hij elf keer in de basis, waaronder afgelopen zondag tegen Feyenoord. In de eerste seizoenshelft trof Boysen eenmaal het net en gaf hij één keer een assist. “In goed onderling overleg zijn we tot de conclusie gekomen om het contract met David te ontbinden. Uiteraard wensen wij hem veel succes toe met de volgende stap in zijn carrière”, zegt technisch directeur Ton Caanen op de website van Roda JC.

Afgelopen zomer telde de Limburgse club naar verluidt nog 300.000 euro neer voor Boysen, die bij Roda nog een contract voor anderhalf jaar had. Dit seizoen leek de Deen een vaste waarde in het elftal van trainer Yannis Anastasiou, maar hij vertrekt nu toch per direct uit Kerkrade. Boysen kwam eerder uit voor Brøndby IF, Lyngby BK en Viborg FF.