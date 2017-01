Plan Van Basten met de grond gelijk gemaakt: ‘Het is echt bullshit’

Het plan van Marco van Basten om buitenspel af te schaffen, kan in de voetbalwereld op weinig sympathie rekenen. Donderdag liet Arsène Wenger al weten niets te zien in het plan, Stade Rennes-trainer Christian Gourcuff gaat nog een stapje verder. “Het is echt bullshit”, liet de oefenmeester op een persconferentie weten.

“Dit is echt de grootste onzin die ik in tijden heb gelezen”, reageert de 61-jarige Gourcuff. “Als buitenspel wordt afgeschaft, keren we terug naar de tijd waarin dorpen tegen dorpen voetbalden en mensen stierven op het veld. De buitenspelregel is het symbool van intelligentie. De regel is fundamenteel voor het voetbal. Als je dat niet begrijpt, snap je niets van deze sport.”

Gourcuff was niet de eerste die kritiek leverde op de plannen van Van Basten. Landgenoot Wenger zei eerder dat het belangrijk is om de buitenspelregel te behouden. “Buitenspel zorgt ervoor dat teams gegroepeerd zijn, dat is een belangrijke kwaliteit binnen een teamsport. Je kunt je intelligentie toepassen door die regel”, zei de oefenmeester van Arsenal donderdag. De storm van kritiek is voor Van Basten overigens niet onverwacht, hij liet eerder al weten dat hij dacht dat veel mensen tegen het plan zouden zijn.