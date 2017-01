Harry Kane: ‘Er is voor Janssen geen reden om in paniek te raken’

Voetbalzone was afgelopen week in München waar een aantal internationale topspelers zich verzameld hadden voor een evenement van Nike. Onder meer Harry Kane van Tottenham Hotspur was aanwezig en verslaggever Justus Dingemanse interviewde hem over zijn collega's die in een eerder stadium uitkwamen in de Eredivisie. Wat vertelden zij Harry over de Nederlandse competitie, hoe is de samenwerking met Christian Eriksen en wat is het grootste verschil tussen hem en Vincent Janssen?