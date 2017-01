West Brom haalt voormalig Spurs-talent: ‘We hebben ervaren spelers nodig’

West Bromwich Albion heeft zich versterkt met Jake Livermore. De defensieve middenvelder komt over van Hull City en tekent een contract dat hem voor 4,5 jaar aan the Baggies verbindt. Over de transfersom doen de clubs geen uitspraak, maar in de Engelse media wordt een bedrag van elf miljoen euro genoemd.

Livermore maakte tweeënhalf jaar geleden de overstap van Tottenham Hotspur naar Hull. Bij the Spurs doorliep de 27-jarige middenvelder de jeugdopleiding en speelde hij 58 wedstrijden in het eerste elftal. Tottenham ontving destijds een bedrag van zeven miljoen euro voor Livermore. West Bromwich legt daar nog eens vier miljoen bovenop.

The Baggies presteren dit seizoen uitstekend met een voorlopige achtste plaats. Trainer Tony Pulis is content met het aantrekken van Livermore, zo laat hij weten op de website van West Brom. “Hij is een fantastische persoonlijkheid en een goede speler. Met 27 jaar heeft hij nu de juiste leeftijd, de komende drie of vier jaar zal hij op zijn top zijn. We hebben ervaren spelers nodig, jongens die nog steeds veel kunnen laten zien en Jake is zo’n speler.”