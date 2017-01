Koeman wilde landgenoot halen: ‘Hij heeft voor een andere club gekozen’

Binnen 48 uur mag Memphis Depay zich speler van Olympique Lyon noemen. Daarmee komt een einde aan alle geruchten rond de Nederlander. Lange tijd werd de aanvaller ook in verband gebracht met een overgang naar het Everton van trainer Ronald Koeman.

The Toffees wilden Depay naar verluidt huren van Manchester United, maar the Red Devils waren alleen geïnteresseerd in een definitieve transfer van de aanvaller. Om die reden hebben Everton en Manchester United nooit met elkaar om de tafel gezeten om te praten over een overgang van Depay, zo geeft Ronald Koeman te kennen tegenover de Liverpool Echo. Hij had zijn landgenoot graag naar Liverpool gehaald. “Memphis was een van de opties om hierheen te komen, dat weet iedereen.”

"Ik ben niet anders gaan denken over Memphis, maar hij heeft voor een andere club gekozen. Verder vind ik het niet eerlijk om over hem te praten, want Memphis is geen speler van Everton. Ik heb gehoord dat hij in Frankrijk gaat tekenen.”, besluit Koeman. Binnen 48 uur wordt de transfer van Depay naar Olympique Lyon afgerond. Les Gones maken een transfersom van 16,5 miljoen euro over naar Manchester United. Inclusief bonussen kan het bedrag nog oplopen tot 24,5 miljoen euro.