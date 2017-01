‘FC Utrecht benadert de wedstrijd zoals wij dat tegen Feyenoord deden’

Komende zondag staat het duel tussen FC Utrecht en Ajax op het duel. Mike van der Hoorn speelde voor beide clubs, voordat hij naar Swansea City vertrok. De verdediger beaamt dat beide ploegen het duel verschillend benaderen en dat het voor Utrecht de wedstrijd van het seizoen is.

“Meestal benadert FC Utrecht de wedstrijd zoals wij de wedstrijd tegen Feyenoord benaderden. Alles of niets, vol het publiek erachter krijgen en het enige doel is winnen. Dat geeft een onsterfelijk gevoel bij hen”, zegt Van der Hoorn tegen Ajax Showtime. Bij Ajax wordt de wedstrijd volgens de verdediger benaderd als een wedstrijd tegen bijvoorbeeld sc Heerenveen of FC Groningen. “Misschien moeten ze dat omdraaien, denken dat het Feyenoord is. Dan denk ik dat ze wel gaan winnen, dan komt het voetbal toch meer naar voren. Als je slap begint, voelen ze dat aan.”

Sinds Van der Hoorn uit Amsterdam vertrok, is er het een en ander veranderd. Zo kwam er met Peter Bosz een nieuwe trainer. “Het oogt wat frisser, zo lijkt het. Misschien komt dat ook omdat er een nieuwe trainer is. Dat druk zetten wilden wij vorig jaar ook al doen, dus dat is het niet”, stelt de verdediger van Swansea City. Hij zag dat er nieuwe namen in de basiself van Ajax kwamen. “Schöne die met de punt naar achteren speelt, Ziyech heeft hele goede kwaliteiten om passjes te geven. En met Dolberg is er een nieuwe spits. Kasper doet het heel goed. Ik vind het leuk, het is positief.”