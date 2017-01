‘Met Ajax de CL winnen was relatief gemakkelijk, dit was veel moeilijker’

Louis van Gaal brak halverwege de jaren ’90 definitief door bij Ajax en beloonde die periode in Amsterdam onder meer met de Champions League-winst in 1995. De momenteel clubloze trainer beschouwt de winst in het miljardenbal echter niet als het hoogtepunt van zijn loopbaan.

Zijn laatste prijs, de FA Cup met Manchester United, was namelijk zijn mooiste: “Omdat ik daar het laatste halfjaar op een schavot stond. Met mijn hoofd in een strop. Met Ajax de Champions League winnen, was relatief gemakkelijk. Kampioen van Nederland worden met AZ veel moeilijker. Maar het moeilijkst was om onder een bijna onmenselijke druk en weerstand tóch de spelers van Manchester United te blijven inspireren. Als je dan de FA Cup wint, wat een echte prijs is in Engeland, ben je trots als coach”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Van Gaal haastte zich onlangs door te stellen dat hij niet definitief met pensioen is, maar slechts een sabbatical houdt. Als de oefenmeester ooit nog terugkeert, weet hij in ieder geval op welk vlak hij zich moet richten. Volgens de coach zit er tegenwoordig nog de meeste rek in het mentale aspect. Hij denkt dat dat het enige gebied is waar nog echt winst te behalen valt.