Go Ahead-verdediger trekt naar VS: ‘Man, zo’n kans krijg je maar één keer’

Deze winter maakte Kenny Teijsse de overstap van Go Ahead Eagles naar het Amerikaanse San Francisco Deltas. De club speelt momenteel op het tweede niveau, maar heeft grote ambities. Ondanks dat Teijsse verder nog niet veel van de club weet, kijkt hij uit naar het avontuur.

“Het is niet zo dat ik eens uitgebreid naar Amerikaanse voetbalwedstrijden ga kijken. En ja, toch ga ik het avontuur aan. Man, deze kans krijg je maar één keer”, zegt de verdediger in gesprek met Voetbal International. “Het werd wel tijd voor iets nieuws. Amerika is dan misschien wel het uiterste. Ik lieg niet als ik zeg dat dit spannend is. Ik laat een heel leven achter me. Maar zo'n kans kan ik toch niet laten lopen.”

Een Amerikaanse tussenpersoon scoutte Teijsse vorig seizoen tijdens de play-offs. Hij probeerde verschillende clubs te tippen. In eerste instantie sloeg Orlando City toe, maar doordat de trainer ontslagen werd, ketste die overgang af. Uiteindelijk wordt de bestemming van Teijsse nu San Francisco. “Voetbal is misschien niet de grootste sport, maar de mensen zijn erg fanatiek. Bovendien is het een geweldige stad. Ik heb al wat foto's en beelden gezien. Het is net of ik in een Amerikaanse film terechtkom.”