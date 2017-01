‘Ajax wordt soms arrogant genoemd, maar ik vind het gewoon realiteitsbesef’

Lasse Schöne is alweer bezig aan zijn vijfde seizoen bij Ajax en de Deen heeft een voorstel van de clubleiding ontvangen om zijn aflopende contract te gaan verlengen. De routinier heeft dat voorstel momenteel in beraad, al gaf hij eerder aan weinig redenen te zien om te vertrekken. Schöne is in zijn jaren in Amsterdam dan ook van Ajax gaan houden.

“Ik heb ook gewoon heel veel aan Ajax te danken en voel me ook sterk verbonden met de club. Ik ben een échte Ajacied geworden”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

“Ajax wordt soms als arrogant weggezet, maar ik vind het gewoon realiteitsbesef en kan dat zelfbewustzijn wel waarderen. ’Wij zijn Ajax, wij zijn de beste’. Dat werk. Feitelijk is dat ook gewoon zo. Ajax is de grootste club, met de meeste successen en de grootste aanhang. Het zou misplaatste arrogantie zijn als het niet zou kloppen. Dat is niet het geval. Andere clubs doen er ook alles aan om zich te kunnen meten met Ajax.”

Schöne is na Sören Lerby en Frank Arnesen de Deense speler die de meeste wedstrijden voor Ajax speelde. Hij ging onlangs Christian Eriksen voorbij en noemt dat toch wel een bijzonder moment. Lerby, Arnesen en de middenvelder van Tottenham Hotspur zijn volgens Schöne grote namen in het Deense voetbal en hij had bij zijn komst in Amsterdam nooit verwacht in een dergelijk rijtje te belanden.