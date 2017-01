Nieuwe transfer verhuurde PSV’er uitgesloten: ‘Dat heeft geen zin’

Menno Koch trok aan het begin van het seizoen op huurbasis naar FC Utrecht om speelminuten in de Eredivisie te kunnen maken. De PSV-verdediger komt vooralsnog niet echt aan de bak in de Domstad en raakte na een matige seizoensstart zijn basisplaats kwijt. Vooralsnog zit er voor Koch echter niets anders op dan te proberen trainer Erik ten Hag te overtuigen van zijn kwaliteiten.

“Dat is niet hoe ik het me had voorgesteld natuurlijk. Ik moest ervaring opdoen door veel wedstrijden te spelen, maar dat is er te weinig van gekomen”, vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Toch houd ik de focus op FC Utrecht. Het kan zijn dat de huidige situatie door een schorsing of blessure verandert en dan wil ik er voor de ploeg staan.”

Koch is ook niet ontevreden over de club zelf en weet dat het puur om de keuze van de trainer gaat. Daarnaast is een overstap naar een andere club in de winterse transferperiode uitgesloten: “Het heeft sowieso geen zin om op dit moment naar een stap naar een andere Nederlandse club te kijken, omdat ik dan niet speelgerechtigd ben. Ik heb dit seizoen al voor PSV in een officiële wedstrijd gespeeld en ook voor FC Utrecht. Misschien dat er anders nog iets mogelijk was geweest.”