‘De Coolsingel? Ik droom niet, maar dat is al anderhalf jaar de ambitie’

Dirk Kuyt keerde anderhalf jaar geleden terug in De Kuip met als enige doel Feyenoord weer kampioen van Nederland te maken. Halverwege het seizoen 2016/17 ziet het er goed uit voor de Rotterdammers, al weet de aanvoerder ook dat zijn ploeg er nog lang niet is.

“En dan zeg ik dat we nog altijd een lange weg te gaan hebben. Natuurlijk zou het ultieme het winnen van de Eredivisie zijn”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Vijf punten voorsprong zegt niks in een competitie. Daarom kijken we alleen naar onszelf. De Coolsingel? Ik droom niet, maar ik ben anderhalf jaar geleden hier gekomen om een ambitie waar te maken. Dat is waar we mee bezig zijn.”

Feyenoord koestert momenteel een voorsprong van vijf punten op nummer twee Ajax, terwijl PSV acht punten minder heeft dan de Rotterdammers. Willem II is zaterdag de eerstvolgende tegenstander van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.