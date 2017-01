‘Het duurt nog zeker 48 uur voordat hij van Lyon is’

Olympique Lyon en Manchester United zitten momenteel in de afrondende fase van de onderhandelingen over Memphis Depay. Wie echter donderdag of vrijdag al witte rook verwachtte, zal nog even geduld moeten hebben. Jean-Michel Aulas, voorzitter van les Gones heeft donderdagavond laten weten dat het nog zeker twee dagen gaat duren.

“Het is vrij ingewikkeld, want we hebben te maken met allerlei bonussen. Deze transfer was een enorme operatie. Het gaat nu om 16,5 miljoen euro plus 8 miljoen euro aan bonussen. Een enorme investering voor ons. Ook PSV heeft door deze transfer nog recht op een aantal bonussen”, vertelt hij in gesprek met het Franse RMC. Hij verwacht echter wel dat de deal uiteindelijk rond gaat komen.

“We hebben eerder zaken gedaan met Manchester United en het is een gestructureerde club die altijd zijn beloftes nakomt. Een tijdje terug hebben wij Rafael da Silva nog van ze overgenomen. We zijn er nu druk mee bezig, ik verwacht dat het nog zeker 48 uur duurt voordat Memphis speler van Lyon is”, sluit hij af. Volgens het Eindhovens Dagblad valt de som die PSV krijgt overigens lager uit dan verwacht. Het medium ging eerst uit van 1,1 miljoen, maar heeft dat inmiddels bijgesteld naar 600 duizend euro.