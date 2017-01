Voormalig coach springt op de bres voor Depay: ‘Mogen hem nooit afschrijven'

Memphis Depay staat voor een roemloze aftocht bij Manchester United. De Nederlander speelde zijn laatste wedstrijd voor the Red Devils bijna twee maanden geleden en zal vermoedelijk nog deze week tekenen bij Olympique Lyon. Fred Rutten steunt Depay in zijn keuze voor de Franse topclub.

De oefenmeester, tegenwoordig werkzaam bij Al Shabab, liet Depay in 2011 debuteren voor PSV en onderhoudt nog altijd een goede relatie met de 22-jarige buitenspeler. ''Als je geen uitzicht hebt op speelminuten, moet je verder kijken. Misschien is het ook wel goed dat hij niet in Engeland blijft. Weg van dat boulevard-gebeuren, die Britse pers. Daar heb je als speler toch last van. Een frisse start kan Memphis goed gebruiken. In Frankrijk kan hij opnieuw beginnen", vertelt Rutten in gesprek met Voetbal International over zijn pupil.

"We mogen Memphis nooit afschrijven", vervolgt de Wijchenaar. "Hij heeft het karakter om terug te komen. Vergeet ook niet dat het een enorme stap was, van de Eredivisie naar de absolute top. Het verwachtingspatroon was enorm... Hij heeft het niet waar kunnen maken, maar dat betekent toch niet dat hij niet meer kan voetballen?"