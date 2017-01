‘Twijfelend AZ raakt Van den Brom per direct kwijt aan oude club Bosz’

AZ moet mogelijk op zoek naar een nieuwe coach. Volgens verschillende berichten in de Israëlische pers is trainer John van den Brom namelijk op weg naar het Maccabi Tel Aviv van technisch directeur Jordi Cruijff. De Nederlandse bestuurder stuurde onlangs Shota Arveladze de laan uit en ging daarna op zoek naar een nieuwe oefenmeester.

De samenwerking met Peter Bosz beviel in een eerder stadium blijkbaar zo goed dat Cruijff nu weer op zoek is gegaan naar een landgenoot als trainer. Volgens BBC-journalist Raphael Gellar zijn de onderhandelingen al in een dusdanig vergevorderd stadium dat de deal binnen 48 uur rond kan zijn. Dit stelt AZ voor een flink dilemma, aangezien het voor 1 maart moest beslissen of het het aflopende contract van Van den Brom te verlengen. De Alkmaarders lijken echter te twijfelen of zij langer door willen met de trainer en die beslissing wordt nu wellicht voor hen genomen.

Cruijff denkt in ieder geval een goede kans te maken om de trainer te strikken: “Ik zie hem wel vertrekken uit Nederland, aangezien hij prijzen wil winnen. John weet precies wat ons doel is en ik zie hem zeker naar een andere competitie vertrekken”, wordt hij geciteerd door ONE.