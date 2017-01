Cillessen doet met Barça goede zaken in Copa del Rey

Barcelona staat dankzij een 0-1 overwinning met één been in de halve finale van de Copa del Rey. De Catalanen, waar Jasper Cillessen weer eens in de basis mocht beginnen, hadden het in een kolkend Anoeta niet eenvoudig tegen Real Sociedad, maar een benutte elfmetertrap van Neymar zorgde voor de nodige lucht. De terugwedstrijd staat voor donderdag 26 januari op de rol.

Barcelona won voor het laatst in 2007 in San Sebastián en donderdagavond werd vanaf het begin duidelijk dat de ploeg van Luis Enrique het niet gemakkelijk zou gaan krijgen. Willian José kwam in de eerste speelminuut al dreigend het strafschopgebied in, maar kreeg na contact met Gerard Piqué nul op het rekest van de scheidsrechter. De bezoekers kwamen daarna beter in de wedstrijd en Cillessen stond na ruim twintig minuten spelen aan de geboorte van de openingstreffer.

Zijn bal belandde via Samuel Umtiti en Luis Suárez bij Neymar, die in de zestien werd neergehaald en daarna zelf de penalty benutte. Barcelona zette Sociedad daarna vast op de eigen helft, al was de thuisploeg uit de counter niet ongevaarlijk. Xabi Prieto mocht ruim vijf minuten na de rust uithalen en ook Yuri kreeg na een snelle uitbraak een aardige kans. Zijn schot vloog echter net voor het vijandelijke doel langs.

Slordig balverlies van invaller André Gomes leidde met nog ruim twintig minuten te gaan opnieuw tot potentieel gevaar van de Basken. Sociedad speelde de counter echter niet goed uit, waardoor het er niet in slaagde om gevaarlijk te worden. Asier Illaramendi liet Cillessen vlak voor tijd nog bijna schrikken, maar zijn kopbal op aangeven van Sergio Canales eindigde uiteindelijk naast het doel van de Nederlander.