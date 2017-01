Oppermachtig AS Roma simpel naar kwartfinale Coppa Italia

In het eigen Stadio Olimpico lijkt dit seizoen geen maat te staan op AS Roma. De Romeinen verloren in augustus voor het laatst een duel voor eigen publiek en morsten in de twaalf wedstrijden erna slechts één keer punten (3-3 gelijkspel tegen Austria Wien). Donderdagavond werd in het kader van de Coppa Italia ook Sampdoria aan de zegekar gebonden: 4-0.

Roma schaarde zich derhalve probleemloos bij de laatste acht van het Italiaanse bekertoernooi. Toch kwam de equipe van Luciano Spalletti goed weg in de openingsfase. Luís Muriel werd bediend door Ante Budimir, maar het schot van de Colombiaanse aanvaller spatte uiteen op de paal. Aan de andere kant teisterde ook Leandro Paredes het houtwerk, alvorens Radja Nainggolan de thuisploeg op slag van rust verdiend op voorsprong bracht.

De middenvelder sloot goed bij en schoot het leer vervolgens op schitterende wijze achter Christian Puggioni. Het betekende voor Nainggolan alweer zijn vierde doelpunt in de laatste acht wedstrijden. Sampdoria had geen grip op de aanvalsdrift van Roma en moest vlak na de thee ook een tweede treffer incasseren. Stephan El Shaarawy legde de bal achter de laatste lijn van de bezoekers, waarna het voor Edin Dzeko een koud kunstje was om de voorsprong te verdubbelen voor Roma.

Het hoogtepunt van de avond werd na een uur spelen verzorgd door El Shaarawy zelf. De Italiaans international werd gelanceerd door Dzeko, won het sprintduel van Bartosz Bereszynski en tekende uiteindelijk met een briljante lob voor de derde goal van de avond. Spalletti liet Francesco Totti vervolgens invallen en met de vedette binnen de lijnen scoorde Roma nog één keer, opnieuw via Nainggolan. Kevin Strootman zat overigens negentig minuten op de bank bij i Giallorossi.