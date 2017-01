Bayern twijfelt over toekomst toptalent: ‘Deed het vorig seizoen veel beter’

Het is niet uitgesloten dat Kingsley Coman na dit seizoen terugkeert bij Juventus. De aanvaller is sinds de zomer van 2015 op huurbasis actief voor Bayern München, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen in de overeenkomst die het sloot met Juventus. De kans bestaat echter dat der Rekordmeister af zal zien van die mogelijkheid, zo erkent voorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

"Op dit moment zijn we druk bezig met de vraag of we die optie gaan lichten. We hebben de tijd om een besluit te nemen. In principe zijn we volledig overtuigd van zijn kunnen. Het probleem is alleen dat hij het vorig seizoen een stuk beter heeft gedaan dan dit seizoen. Dat brengt de nodige twijfels met zich mee", vertelt de beleidsbepaler aan BILD. Rummenigge ontkent dat Bayern Serge Gnabry van Werder Bromen op het oog heeft als mogelijke opvolger van Coman.

"Gnabry is een speler van Werder en ik wil de collega's uit Bremen niet in verlegenheid brengen. Natuurlijk houden wij spelers van de Duitse nationale ploeg in de gaten, maar of we daar iets mee gaan doen, weet ik niet. Met de contractverlenging van Arjen Robben zijn wij voor volgend seizoen goed bezet op de flanken, met verder ook nog Franck Ribéry, Douglas Costa en natuurlijk Coman." Robben verlengde afgelopen week zijn verbintenis met één jaar en ligt nu tot medio 2018 vast in de Allianz Arena.