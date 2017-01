‘Oranje-international verlaat Sporting voor avontuur in Championship’

Marvin Zegelaar staat naar verluidt voor een vertrek bij Sporting Portugal. A Bola meldt donderdag dat Norwich City een akkoord heeft bereikt met de Portugese grootmacht over de overgang van de Nederlandse verdediger, die de club uit de Championship maximaal vijf miljoen euro zal kosten.

Norwich raakte deze week Martin Olsson kwijt aan Swansea City en startte direct de zoektocht naar een nieuwe linkervleugelverdediger. Manager Alex Neil lijkt nu dus te zijn uitgekomen bij Zegelaar. De kersverse Oranje-international moet zelf nog wel tot overeenstemming komen met de the Canaries, maar dat zou slechts een kwestie van tijd zijn.

De 26-jarige Zegelaar debuteerde in het betaald voetbal voor Ajax, maar tot een definitieve doorbraak in Amsterdam kwam het niet. Na een korte periode bij Excelsior volgden avonturen in Turkije en Engeland, bij respectievelijke Elazigspor en Blackpool, alvorens de back neerstreek bij Rio Ave. Bij de Portugese middenmoter verbleef Zegelaar twee jaar en verdiende hij uiteindelijk een transfer naar Sporting. Voor die club kwam hij deze jaargang zestien keer in actie.