‘Arsenal is volledig van hen afhankelijk, een blessure zou een ramp zijn’

Emmanuel Adebayor was tussen 2006 en 2009 actief voor Arsenal en de momenteel clubloze spits houdt de verrichtingen van zijn voormalig werkgever nog altijd nauwlettend in de gaten. The Gunners staan vierde in de Premier League en azen op de eerste landstitel sinds 2004. Adebayor is van mening dat de selectie van Arsène Wenger in de breedte kwetsbaar is.

"Arsenal heeft een goede ploeg, maar als Alexis Sanchéz geblesseerd raakt, weet ik niet wie ze achter de hand hebben. Als je bijvoorbeeld naar Chelsea kijkt: als Eden Hazard geblesseerd raakt, hebben ze Willian en als Willian geblesseerd raakt, dan kan Victor Moses wat meer vooruit spelen", laat de Togolees weten in gesprek met The Guardian. Chelsea leidt op dit moment de dans in de Engelse competitie en heeft een voorsprong van acht punten op Arsenal.

"Het probleem van Arsenal is dat ze volledig afhankelijk zijn van Mesut Özil en Sánchez. Zodra een van hen geblesseerd raakt, hebben ze een probleem", besluit de inmiddels 32-jarige Adebayor, die in totaal 142 wedstrijden speelde voor Arsenal en daarin goed was voor 62 doelpunten.