‘Mourinho zal geen spijt krijgen van de beslissing om Depay te verkopen’

Manchester United telde anderhalf jaar geleden ruim dertig miljoen euro neer om Memphis Depay los te weken bij PSV, maar de aanvaller lijkt de Engelse grootmacht via de achterdeur te gaan verlaten. Depay staat naar verluidt op het punt een contract te tekenen bij Olympique Lyon en volgens ex-topvoetballer Martin Keown zal de Nederlander in elk geval niet gemist worden bij United.

"José Mourinho ziet het niet in hem zitten", aldus de voormalig verdediger van onder meer Arsenal in gesprek met de Daily Mail. "Mourinho heeft er in het verleden een aantal keer naast gezeten toen hij Kevin de Bruyne en Romelu Lukaku verkocht (bij Chelsea, red.), dus ik vermoed dat hij lang heeft nagedacht over Depay. Ik denk echter niet dat hij spijt zal krijgen van de beslissing om hem te verkopen."

Het was Louis van Gaal die in de zomer van 2015 de knip trok voor Depay. "Hij werd door de vorige manager aangetrokken en kampt met de concurentie van Marcus Rashford en Anthony Martial", vervolgt Keown "Het is niet gezond om dan een speler te houden waar je het niet in ziet zitten."