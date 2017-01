‘Ajax mikt op twee aanvallers en laat El Ghazi wachten’

Ajax is druk op zoek naar versterkingen op de vleugels en Voetbal International meldt nu dat David Neres van São Paulo bovenaan het lijstje staat. De Amsterdammers legden eerder deze week al een bod van tien miljoen op tafel, maar dat werd toen meteen van tafel geveegd. De verwachting is dat de Brazilianen binnenkort een nieuw bod kunnen verwachten.

Gerard Deulofeu van Everton is naar verluidt de tweede optie op het lijstje, al lijkt de kans klein dat Ajax erin gaat slagen hem te strikken. AC Milan ziet bijvoorbeeld ook wel iets in de komst van de Spanjaard en volgens Italiaanse media hebben i Rossoneri donderdagavond een laatste bod uitgebracht. Spaanse media melden daarnaast dat het jeugdexponent van Barcelona zijn zinnen heeft gezet op een grotere competitie dan de Eredivisie. Het Algemeen Dagblad weet overigens toe te voegen dat Ajax er in eerste instantie aan denkt om hem te huren.

Kind van de rekening lijkt vooralsnog Anwar El Ghazi te worden. De rechtsbuiten is dicht bij een overstap naar Lille OSC en het lijkt erop dat die transfer uiteindelijk wel rond gaat komen. Ajax geeft er echter de voorkeur aan eerst een andere buitenspeler binnen te hengelen voordat er definitief afscheid wordt genomen van El Ghazi, waardoor hij voorlopig in de wachtkamer zit.