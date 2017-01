Koeman houdt landgenoot in spanning: ‘Hij kan starten, maar of het gebeurt?’

Maarten Stekelenburg keepte een prima eerste seizoenshelft bij Everton, maar een bovenbeenblessure hield hem de afgelopen tijd aan de kant. Joel Robles greep tijdens de afwezigheid van de Oranje-doelman zijn kans en maakte een goede indruk in het doel van the Toffees. Het is dan ook geen zekerheid dat Ronald Koeman zijn herstelde landgenoot meteen weer op gaat stellen.

“Stekelenburg is fit genoeg om te starten. Of dat ook gebeurt? Dat zien jullie zaterdag wel”, hield Koeman zijn toehoorders tijdens een perspraatje in spanning. “Het is heel goed dat we op verschillende posities meer concurrentie hebben dan eerst. Dat komt door de toestroom vanuit de jeugd en het vastleggen van nieuwe spelers.”

Koeman mocht al de aanwinsten Ademola Lookman en Morgan Schneiderlin begroeten en hij hoopt dat het daar niet bij blijft: “Achter de schermen zijn we keihard aan het werk. Het is wel zo dat we kijken naar kwaliteit, niet naar kwantiteit.”