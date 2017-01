Clubhopper Pennant keert terug in Engeland en tekent bij twaalfde club

Jermaine Pennant heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Bury, dat uitkomt op het derde Engelse niveau. De aanvaller trainde na zijn vertrek bij Trampines Rovers enkele weken mee met the Shakers en is er in geslaagd manager Chriss Brass te overtuigen. Het betekent voor Pennant alweer zijn twaalfde werkgever in zijn loopbaan.

De 34-jarige spelmaker keert daarmee terug in Engeland, nadat hij het eiland vorig jaar achter zich had gelaten voor een avontuur bij Tampines, de huidige nummer twee in de hoogste voetbalcompetitie van Singapore. Voor die club speelde de voormalig Engels jeugdinternational uiteindelijk 22 duels.

Pennant heeft een turbulente carrière achter de rug. De rechtspoot gold ooit als groot talent bij Leeds United en werd in 2003 opgepikt door Arsenal. Bij de Londense grootmacht kwam Pennant echter tot slechts zeven wedstrijden in de hoofdmacht, waarna in eigen land periodes volgden bij Birmingham City, Liverpool, Portsmouth, Stoke City, Wolverhampton Wanderers en Wigan Athletic. Tussendoor speelde hij in het buitenland voor Real Zaragoza en Pune City, alvorens hij in 2016 bij Trampines belandde.