‘Ik was niet naar China gegaan, zelfs niet voor 600.000 euro per week’

Het Chinese voetbal is bezig aan een heuse opmars. Met lucratieve contracten worden topspelers overal ter wereld weggeplukt, maar oud-topvoetballer Paul Ince kan weinig begrip opbrengen voor voetballers die op de top van hun carrière opteren voor een overstap naar het Oost-Aziatische land.

"Ik ben opgegroeid met het idee dat ik voor de grootste clubs in de wereld wilde spelen, in de sterkste competities. Dan heb je het over de Premier League en de Champions League. De Chinese competitie is geen eens een vergelijking", laat de ex-middenvelder van onder meer Manchester United en Liverpool weten in gesprek met Paddy Power.

"Als je een topspeler bent en je kunt nog steeds een succesvolle carrière opbouwen in de Premier League, waarom zou je dan naar China gaan?", vraagt Ince zich hardop af. Onder meer Oscar liet het eiland recentelijk achter zich voor een avontuur in China. "Er zou geen kans geweest zijn dat ik Liverpool of Manchester United zou hebben verlaten om te gaan spelen in China, zelfs niet voor 600.000 euro per week. Als ze me op mijn 31ste of 32ste hadden gebeld, dan had ik het gedaan. Maar als een voetballer op je top zou je moeten spelen met de beste spelers en prijzen willen winnen."