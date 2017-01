‘Hij is een speler die geschiedenis kan schrijven in de Premier League’

Gabriel Jesus werd donderdag gepresenteerd bij Manchester City en Rivaldo heeft er alle vertrouwen in dat de aanvaller gaat slagen in het Etihad Stadium. “Hij is een jonge speler, hij is nog maar negentien”, aldus Rivaldo tegen Sky Sports.

“Het is niet zo makkelijk om in Engeland te spelen, dus ze moeten geduld hebben. Hij heeft tijd nodig om aan de kou te wennen, maar hij is een speler die geschiedenis kan schrijven in Engeland. Hij is een geweldig speler, van wat ik gezien heb. Maar alsjeblieft, geef hem de tijd”, aldus de 44-jarige Rivaldo in gesprek met Sky Sports.

The Citizens namen Gabriel Jesus voor 32 miljoen euro over van Palmeiras en legden hem voor vierenhalf jaar vast. In dienst van Palmeiras kwam de linkspoot tot 21 doelpunten en 6 assists in 45 officiële wedstrijden.