Arsenal sluit toptransfer uit: ‘We hebben genoeg creatieve spelers’

Dimitri Payet gaat niet naar Arsenal. De aanvallende middenvelder van West Ham United heeft zijn zinnen gezet op een transfer, maar hoeft in ieder geval niet te rekenen op een telefoontje van Arsène Wenger. “Ik heb hem niet nodig”, aldus de manager.

“We hebben genoeg creatieve spelers. Ik waardeer Payet als speler, maar hij speelt op een positie waarop we ons momenteel niet hoeven te versterken. We hebben veel aanvallend ingestelde spelers die daar kunnen spelen. Je kunt wel geïnteresseerd zijn in een speler, maar je moet dan wel behoefte hebben aan zo’n speler”, zei Wenger op de persconferentie.

De voorkeur van de 29-jarige Payet gaat overigens uit naar een terugkeer naar Olympique Marseille, maar het is de vraag of l’OM aan de voorwaarden van West Ham kan voldoen. Payet heeft bij West Ham nog een contract tot de zomer van 2021.