FC Twente komt met contractnieuws: ‘De supporters zijn geweldig’

Dejan Trajkovski blijft bij FC Twente. De linkerverdediger werd gehuurd van NK Domzale en heeft nu een contract tot medio 2019 getekend in De Grolsch Veste. Hij speelde tot dusverre dertien wedstrijden voor de Tukkers.

“Vanaf het moment dat ik hier binnenkwam, ben ik goed opgevangen door mijn medespelers en de mensen van de club. Ik voel me goed bij Twente en de supporters zijn hier geweldig. Iedere wedstrijd weer”, aldus Trajkovski, die één interland voor Slovenië achter zijn naam heeft staan.

De linkspoot is over zijn eigen jaar ‘tevreden’: “Ik heb zelfs mijn debuut voor de nationale ploeg van Slovenië mogen maken, maar ik wil iedere wedstrijd beter worden. Daar blijf ik keihard voor werken.” Trajkovski zou automatisch overgenomen worden wanneer hij in 2017 speelminuten zou maken en hij kwam onlangs in actie tegen Vitesse.