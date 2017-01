Koeman wil doelwit Ajax laten gaan: ‘Het beste is dat hij speeltijd krijgt’

Ronald Koeman staat open voor een vertrek van Gerard Deulofeu. De aanvaller zit dit seizoen veelal op de bank bij Everton en dat is niet bevorderlijk voor zijn ontwikkeling, weet de trainer. "Het beste voor Geri is om ergens anders speeltijd te krijgen", vertelt Koeman donderdag volgens de Engelse media tijdens een persconferentie.

De Nederlander voegt eraan toe dat Deulofeu in een 'moeilijke situatie' zit. De 22-jarige Spanjaard ligt vast tot medio 2018, met de optie voor een extra jaar, maar uitzicht op een basisplek op Goodison Park is er voorlopig niet. Dit seizoen kwam de enkelvoudig international tot elf wedstrijden in de Premier League, waarvan zeven invalbeurten. Scoren deed hij niet.

Op de persconferentie maakte Koeman niet duidelijk of Deulofeu permanent kan vertrekken, of dat Everton de voorkeur geeft aan een verhuurperiode. Donderdag schreef De Telegraaf dat het eerste het geval is. Everton zou Deulofeu voor tien miljoen euro willen verkopen. Een van de geïnteresseerde clubs is Ajax, maar het is de vraag of de Amsterdammers het risico willen nemen. Eerder bood Ajax wel al tevergeefs tien miljoen euro voor David Neres van Sao Paulo.

AC Milan

Behalve Ajax is ook AC Milan in de race voor Deulofeu en de Serie A-club heeft er vertrouwen in dat een deal bereikt kan worden. Clubkanaal AC Milan TV laat weten dat er donderdagochtend nieuwe gesprekken hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heerst 'optimisme' in San Siro, meldt de zender. Toch lijkt Milan niet uit op de definitieve aankoop van Deulofeu. I Rossoneri willen de aanvaller huren, eventueel met optie tot koop, maar Everton zou in dat geval een verplichte optie tot koop willen laten opnemen. Milan noemt dat formeel onmogelijk, omdat de club binnenkort nieuwe eigenaars krijgt uit China.