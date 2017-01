Jongste trainer ooit verovert Duitsland: ‘Hij kan naar Bayern München’

Toen Julian Nagelsmann een jaar geleden werd aangesteld als opvolger van Huub Stevens bij TSG Hoffenheim, spraken velen in Duitsland van een publiciteitsstunt. Nagelsmann was immers pas 28 jaar, en daarmee de jongste Bundesliga-trainer ooit, en had bovendien geen ervaring als profvoetballer. Die geluiden zijn inmiddels verstomd, want Nagelsmann presteert uitstekend.

Hoffenheim is dit seizoen als enige nog ongeslagen in de competitie en staat vijfde. De inmiddels 29-jarige hoofdtrainer maakt grote indruk en zou volgens Lothar Matthäus zomaar Bayern München-materiaal kunnen zijn.

"Als Nagelsmann zich nog verder ontwikkelt op het gebied van charisma en leiderschap, is hij zeker in staat om hogerop te gaan. En de grootste club in Duitsland is nu eenmaal Bayern", stelt de clublegende van der Rekordmeister in gesprek met BILD. Zaterdag gaat Hoffenheim op bezoek bij FC Augsburg.