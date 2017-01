Wenger kraakt plannen Van Basten af: ‘Daar heb ik weinig interesse in’

Arsène Wenger ziet weinig in de spelregelwijzigingen die Marco van Basten wil doorvoeren in het voetbal. De FIFA-official maakt zich hard voor bijvoorbeeld de afschaffing van de buitenspelregel, tijdstraffen in plaats van gele kaarten en San Marco vindt dat alleen aanvoerders mogen communiceren met de scheidsrechter. Wenger is een voorstander van de laatste ingreep, maar ziet de andere ideeën niet zitten.

"Verandering is op zichzelf geen kwaliteit. Je moet gaan voor verbetering", doceert de oefenmeester op de website van Arsenal. "Sommige van de voorstellen zijn bespreekbaar, maar in andere heb ik weinig interesse. Neem de afschaffing van buitenspel. Buitenspel zorgt ervoor dat teams gegroepeerd zijn, dat is een belangrijke kwaliteit binnen een teamsport. Je kunt je intelligentie toepassen door die regel. Het is heel belangrijk om buitenspel te behouden."

Wenger geeft aan dat voetbal uit zichzelf al verbetert. Hij merkt veel geklaag over het feit dat teams tegenwoordig veel compacter zouden staan dan voorheen, maar 'zo is het spel altijd geëvolueerd', stelt de Fransman. "Verdedigers stellen aanvallers voor een probleem, de aanvallers vinden een oplossing, daar reageren de verdedigers weer op, enzovoorts. Voor de verbetering van het voetbal is het belangrijk dat je altijd te maken krijgt met nieuwe problemen."