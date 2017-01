Luis Enrique prijst Van Gaal: ‘Zijn persconferenties waren legendarisch’

Louis van Gaal gaf deze week aan dat hij zeer waarschijnlijk niet meer terugkeert in de voetballerij als trainer. Hoewel hij de deur nog op een kier houdt, lijkt hij met Manchester United zijn laatste trainersklus achter de rug te hebben. Volgens Barcelona-trainer Luis Enriue gaat Van Gaal de boeken in als een van de beste trainers aller tijden.

De huidige coach van de Catalanen maakte deel uit van de selectie van Van Gaal in de periodes 1997-2000 en 2002–2003. “Ik heb het geluk gehad dat ik twee keer met Van Gaal heb mogen werken. Ik heb hem hoog zitten, we hadden een goede band”, zei Luis Enrique donderdag op een persconferentie. “Hij is één van de beste trainers die we hier bij Barcelona ooit hebben gehad. Ik heb veel van hem geleerd. Hij is iemand met een sterk karakter, maar ook een groot trainer. Hij is één van de beste trainers onder wie ik heb gespeeld.”

“Ik bewaar mooie herinneringen aan hem”, aldus Luis Enrique. “Zijn persconferenties waren legendarisch. Hij heeft veel betekend in mijn carrière, niet alleen in het voetbal, maar ook op persoonlijk vlak. Naast zijn serieuze kant, was hij ook een heel gevoelig iemand. Ik hoop dat hij ons nog een keer komt bezoeken.”