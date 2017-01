‘De Chinese Droom’ - Zonder Seedorf naar een club van wereldklasse

SHENZHEN - China moet een échte voetbalnatie worden en hoopt in 2030 zelfs met de wereldbeker in de handen te staan. “Alleen door voetbal te laten herleven kan China de sportmacht worden zoals nodig is voor de Chinese droom”, zo valt er in het hervormingsplan te lezen dat president Xi Jinping van de Communistische Partij in 2014 presenteerde. Er worden vorderingen gemaakt, want door de enorme investeringen vertrekken steeds meer grote namen naar de Super League en is het Chinese voetbal behoorlijk in de lift komen te zitten. In de nieuwe rubriek ‘De Chinese Droom’ zal Voetbalzone van tijd tot tijd bericht doen over het wel en wee in het Chinese voetballandschap. Aflevering II: over de tomeloze ambities van Shenzhen FC, de ex-werkgever van Clarence Seedorf.



We schrijven juli 2014 als het basisteam en de wisselspelers van Shenzhen vlak voor de aftrap van de bekerwedstrijd tegen Shandong Luneng een spandoek omhoog houden waarop staat: ‘De overheid en de voetbalbond, help ons alsjeblieft om ons salaris terug te krijgen! We kunnen het leven zo niet aan’. De supporters sluiten zich bij het protest aan en houden A4’tjes in de lucht met de tekst ‘Betaal het geld terug!’. De actie is gericht tegen voorzitter Wan Hongwei, die in zes maanden tijd enkel het basissalaris van drie maanden op de rekeningen van de voetballers heeft gestort. De spelers van Shenzhen verdienen 1.645 euro per maand en hebben (een deel van) de zogeheten opleidingstoelage (3.400) en premies (1.370 per overwinning) nodig om rond te kunnen komen.

Anders gezegd: iedere voetballer van Shenzhen zou zo’n 41.500 euro hebben moeten krijgen, maar moest het doen met slechts 8.350 euro. De groep zag zich genoodzaakt om het duel met Shandong - dat met 0-5 werd verloren - te laten lopen om de aandacht te vragen en dat lukte, want de protestactie van Shenzhen was overal in China groot nieuws. Hongwei waste zijn handen in onschuld, want de baas van de club zei nog 860.000 euro te goed te hebben van de lokale voetbalbond. Pas als dat geld binnen was, kon hij de spelers uitbetalen, zo luidde zijn verklaring. De bond installeerde vervolgens een werkgroep en die zorgde er uiteindelijk voor dat de spelers regelmatiger betaald werden, al bleef Shenzhen nog maanden problemen houden met het betalen van lonen.

We zijn nu tweeënhalf jaar verder: de spelers zijn meer gaan verdienen en de financiële problemen zijn verleden tijd. Shenzhen werd in oktober 2015 overgenomen door de Hong Kong Honghu Capital Group en die producent van boorinstallaties poetste de schulden weg. De eigenaar formuleerde echter ook twee duidelijke doch zware doelstellingen: Shenzhen moest binnen drie jaar promoveren en zou binnen vijf jaar tot de top vijf van de Super League moeten behoren. Van die plannen kwam weinig terecht, want Shenzhen werd een half jaar later alweer doorverkocht aan vastgoedontwikkelaar Kaisa Group en eindigde vorig seizoen in de grijze middenmoot van de ‘Jupiler League’, die in China de ‘Jia League’ heet. De Kaisa Group - niet minder ambitieus dan de vorige eigenaar - greep in en ontsloeg Seedorf.

De Nederlander begon zijn avontuur in de miljoenenstad met twee zeges in de eerste drie duels, maar daarna werd er nog maar één keer gewonnen in tien wedstrijden. En hoe groot de naam van Seedorf ook is, veel indruk wist hij niet te maken. Hij verbaasde met zijn tactische keuzes, want hij degradeerde de uitblinkende aanvallende middenvelder annex clubicoon Fei Li tot linksback en gaf Qiao Wei en Fei Yu de voorkeur boven Ren Peng en Du Longquan. Daarnaast haalde hij Aboubakar Oumarou van de linkerflank weg, de positie waarop de Kameroener juist zo had uitgeblonken. Een ingewijde omschreef het ontslag van Seedorf in een artikel van SINA Sports als ‘het tijdig herstellen van een fout’. Seedorf werd vervangen door de ervaren Sven-Göran Eriksson.

De 68-jarige Zweed kwam op een goed moment binnen bij Shenzhen, want de Kaisa Group had net bekendgemaakt 55 miljoen euro te willen investeren om De Jonge Garde te laten promoveren naar de Super League. De eerste grote aankoop wordt Min Cui, een 27-jarige centrale verdediger van Yanbian Funde die afgelopen zaterdag zijn debuut maakte voor de nationale ploeg van China. Shenzhen heeft het jawoord van Cui al binnen en schijnt elf tot elfenhalf miljoen euro te betalen voor de stopper, die vier seizoenen lang voor Yanbian speelde. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want Eriksson liet begin januari al weten de selectie van de rozehemden verder te willen versterken: “Het is geen geheim dat we voor de start van het seizoen enkele goede spelers zullen halen.”

“Welke speler zou je willen halen als je iedereen mocht kiezen?”, vroeg een verslaggever van Sports Sohu vervolgens. “Echt van iedereen? Nou, als Lionel Messi kan komen, dan zou ik hem er graag bij hebben, maar dat gaat niet gebeuren. Het is in ieder geval goed dat het Chinese voetbal zich blijft ontwikkelen en dat tegenwoordig niet alleen maar spelers van boven de 35 jaar hier naartoe komen”, aldus Eriksson, die weet dat de Kaisa Group Shenzhen het liefst dit seizoen al ziet promoveren. “We hebben ambities geformuleerd, dat klopt. Dit is de vierde stad van China en we moeten er daarom alles aan doen om de doelstellingen te behalen. Anders was ik niet gekomen. We willen naar de Super League, maar hebben wel nieuwe spelers nodig om kans te maken.”

Shenzhen vertolkt in ieder geval voorlopig nog even een rol in de marge van het Chinese voetbal, maar de stad zelf heeft zich wat rapper ontwikkeld. Het was in 1980 niet meer dan een visserdorp en met twaalf miljoen inwoners is Shenzhen tegenwoordig bijna net zo groot als Guangzhou, dat stroomopwaarts aan de Parelrivier ligt. Shenzhen is de geboorteplaats van Foxconn, dat gadgets van Apple, Microsoft en Sony maakt, Huawei, Tencent en Ping’An en puilt uit van nog véél meer succesvolle technologiebedrijven in internet, drones, robotica en zo meer. Met wat fantasie zou groeistad Shenzhen het Almere van China genoemd kunnen worden, maar dan met zeventig keer meer inwoners. Bovendien is het de vraag of Almere net als Shenzhen over een paar jaar een grotere economie heeft dan Nederland, want dat is voor Shenzhen in ieder geval wel de verwachting.

Bij zo’n stad hoort natuurlijk een succesvolle voetbalclub, zo vindt men in de metropool. Toen de Kaisa Group de club overnam, liet algemeen directeur Li Xiaogang weten dat ‘voetbal het belangrijkste onderdeel van de evenementenindustrie’ is en dat men ook daarom in het project is gestapt: “Het doel van Kaisa is uiteindelijk om Shenzhen in alle geledingen professioneel te maken. We hebben er vertrouwen in en streven ernaar om van Shenzhen een club van wereldklasse te bouwen”, sprak Xiaogang. Een club van wereldklasse, dus. Eerst maar eens promoveren en dat kan nog lastig genoeg worden, want Shenzhen werd vorig seizoen onder Seedorf tiende in de Jia League. Eriksson kan zijn borst natmaken.



Een foto die is geplaatst door Minzhi Huang (@minzhi_huang) op 21 Nov 2016 om 1:56 PST