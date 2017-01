‘Echte Feyenoord-jongen’ verlengt contract: ‘Hij maakt een moeilijk jaar door’

Sven van Beek en Feyenoord hebben een principeakkoord bereikt over een contract tot medio 2019. Dat maakt de koploper van de Eredivisie donderdagmiddag bekend op het digitale thuis. De vorige verbintenis van Van Beek liep in de zomer van 2018 af.

De verdediger was de voorgaande twee seizoenen een vaste waarde in De Kuip, maar liep in de zomer een zware voetblessure op. Dit seizoen speelde hij nog geen enkel duel. Van Beek geeft aan dat hij vertrouwen voelt dankzij de contractverlenging. "Het geeft mij bovendien de gelegenheid om in alle rust verder te werken aan mijn herstel. De laatste tijd maak ik grote stappen, zo train ik bijvoorbeeld alweer buiten. Het gaat elke dag een stukje beter en ik werk hard om snel weer bij de groep te kunnen aansluiten."

Technisch directeur Martin van Geel geeft toe dat Van Beek 'een moeilijk jaar' doormaakt. De beleidsbepaler heeft er desondanks alle vertrouwen in dat de 22-jarige jeugdexponent zal terugkeren op zijn oude niveau. "Sven is een echte Feyenoord-jongen, een zelfopgeleide speler die al op het hoogste niveau zijn kwaliteiten bewezen heeft. We zijn blij dat we zo’n jongen langer aan ons kunnen binden. Dit geeft rust, zowel voor de club als voor Sven."