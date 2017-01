‘Ik ben ervan overtuigd dat wij de beste selectie van Nederland hebben’

Bart Ramselaar heeft vertrouwen in titelprolongatie met PSV. Na achttien speelrondes in de Eredivisie bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord acht punten, maar volgens Ramselaar heeft PSV het beste spelersmateriaal van de competitie.

"Ik ben ervan overtuigd dat wij de beste selectie van Nederland hebben. Nu is het aan ons dat in goed spel en overwinningen te vertalen. Onze focus ligt volledig op het kampioenschap", vertelt de zomeraankoop in gesprek met Voetbal International. In de eerste seizoenshelft ging het volgens Ramselaar te vaak fout in de eindfase van een aanval. PSV miste variatie in het aanvalsspel, merkt de middenvelder op.

"Met lopende mensen, positiewisselingen en diepgang kun je tegenstanders verrassen", verklaart Ramselaar, die aangeeft dat PSV die punten uitvoerig heeft besproken tijdens het trainingskamp in Spanje. Tegelijkertijd staat het achterin 'als een huis'. "Dat is het probleem niet. We kunnen heel compact spelen en geven daardoor weinig weg. Dus moeten we nu het verschil gaan maken in het offensieve gedeelte."