Oliseh: ‘Ze hebben iemand van mijn familie geprobeerd te ontvoeren’

Fortuna Sittard stelde onlangs tot verrassing van velen Sunday Oliseh aan als trainer. De oud-voetballer van onder meer Ajax was eerder werkzaam als bondscoach van Nigeria. Daar kende de coach een turbulente tijd, waarin hij te maken kreeg met ‘politieke spelletjes’ en een mislukte ontvoering van een familielid.

Oliseh was succesvol als bondscoach van Nigeria, maar had er na ruim een half jaar genoeg van. “Er werden politieke spelletjes gespeeld, afspraken werden niet nagekomen en er werd keihard gelogen”, zegt hij in gesprek met Metro. Eén van die leugens kwam af van de bondsvoorzitter. Hij vertelde dat het salaris van Oliseh een half jaar vooruit was betaald. Die uitspraak bracht ontvoerders op het idee om een familielid van de trainer te ontvoeren.

“Ze hebben inderdaad iemand van mijn familie geprobeerd te ontvoeren, maar ik wil daar verder niks over kwijt”, aldus Oliseh. “Wat heeft het voor nut? Ik ben een positief ingesteld persoon. In Afrika gaan de dingen anders dan hier in Europa. Er vinden daar wel vaker ontvoeringen plaats. Ik ben vooral blij dat er niks is gebeurd.”

Spijt dat hij erin is gestapt, heeft Oliseh niet. “Ik ben speler én coach geweest van mijn land. Dat is en blijft een enorme eer. Ik ben er trots op dat ik dat heb mogen doen. Net zoals ik trots ben dat ik nu coach van Fortuna ben. En eerlijk is eerlijk: de problemen die ik hier tegenkom zijn voetbalgerelateerd. Hier ben ik weer een echte voetbaltrainer.”