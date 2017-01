Ödegaard stippelt toekomstplan uit: ‘Heerenveen is een stap omhoog’

Martin Ödegaard hoopt zichzelf bij sc Heerenveen klaar te stomen voor een toekomst bij Real Madrid. De middenvelder wordt anderhalf seizoen gestald in Friesland en debuteerde zaterdag in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0) als invaller. Ödegaard ziet Heerenveen niet als een stap achteruit, maar juist als een stap vooruit.

"Veel mensen vergeten dat ik door Real Madrid ben gehaald om speeltijd op te doen bij het reserveteam", vertelt de achttienjarige Noor in gesprek met BILD. "Ik heb daar ook veel gespeeld. Nu krijg ik de kans om mezelf te laten zien in de Eredivisie. Dat is dus een stap omhoog. Mijn tijd bij Real Madrid is nog niet voorbij. Ik wil bij Heerenveen ervaring opdoen op het hoogste niveau, om in 2018 een nieuwe start te maken."

De Duitse krant vraagt Ödegaard ook naar de interesse van Bayern München in januari 2015. "Het was geen beslissing tégen Bayern, maar vóór Real Madrid", vertelt hij daarover. Met zijn vader bracht de jongeling een bezoek aan Bayern en hij raakte onder de indruk. "Bayern deed veel moeite voor me. Ik ben ook bij andere topclubs geweest. Maar uiteindelijk was het vergelijkbaar met nu bij Heerenveen: mijn vader en ik waren meer overtuigd van het totaalpakket bij Real Madrid met het oog op mijn ontwikkeling."