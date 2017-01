Roda JC stuurt jeugdproduct PSV naar Friesland: ‘Hij is een karaktervoetballer’

Farshad Noor maakt per direct de overstap van Roda JC Kerkrade naar SC Cambuur. De 22-jarige middenvelder wordt het restant van het seizoen verhuurd aan de Friese Jupiler League-club. Zowel Roda JC als Cambuur bevestigt het akkoord donderdagochtend via de officiële kanalen.

Noor doorliep de volledige jeugdopleiding van PSV, al debuteerde hij nooit voor het eerste elftal. Hij was twee seizoenen lang een vaste waarde voor Jong PSV, waarvoor Noor uiteindelijk 67 wedstrijden speelde en driemaal scoorde. Afgelopen zomer speelde de jonge middenvelder nog een testwedstrijd bij Cambuur, maar hij ging uiteindelijk naar Roda JC. Deze maand ging Noor niet mee op trainingskamp naar Portugal.

Wel kwam Noor, wiens contract in de zomer afloopt, tot vijftien duels voor de Limburgers. Acht keer ging het om een invalbeurt. "Farshad is een karaktervoetballer die op meerdere posities op het middenveld uit de voeten kan", vertelt technisch directeur Gerald van den Belt van Cambuur. "Dat hij dit seizoen al veel minuten gemaakt heeft in de Eredivisie zegt alles over zijn kwaliteiten en we zijn dan ook blij dat hij ons komt versterken."