Van Basten kijkt bedroefd toe: ‘In mijn tijd was zoiets onvoorstelbaar’

Marco van Basten betreurt het feit dat de Milanese clubs de afgelopen jaren niet serieus meededen om de Scudetto. Juventus werd de afgelopen vijf jaar kampioen en staat ook deze jaargang bovenaan, terwijl AC Milan en Internazionale respectievelijk vijfde en zesde staan. Volgens Van Basten hoort de stad Milaan een streepje voor te hebben op Turijn.

De laatste keer dat AC Milan Europees voetbal speelde, was in het seizoen 2013/14. "Maar weet je wat me nog verdrietiger maakt? Een halfleeg San Siro. Dat was in mijn tijd onvoorstelbaar", vertelt Van Basten, die met i Rossoneri onder meer tweemaal de Europa Cup I won en driemaal landskampioen werd. "Het was bij ons een vol huis tegen Napoli, maar ook tegen Empoli. In andere Italiaanse stadions is het niet beter. Die stadions ogen uit de jaren negentig. Milan mist niet alleen grote spelers, maar ook een modern stadion."

Juventus heeft wel een kampioensploeg en een vol stadion, merkt San Marco op. De lijstaanvoerder van de Serie A heeft volgens de oud-topspits doordacht geïnvesteerd in de toekomst. "En daar plukt de club nu de vruchten van. Ze kunnen het zich veroorloven om negentig miljoen euro te betalen voor Gonzalo Higuaín en een talent als Paulo Dybala zich te laten ontwikkelen. Als stad en als regio heeft Milaan meer potentie dan Turijn en de regio Piedmont. Maar op voetbalgebied zijn de verhoudingen scheef."

"Milaan moet de rest voorblijven, maar loopt nu achter op Rome, Napels en andere grote steden", constateert Van Basten tot zijn teleurstelling in La Gazzetta dello Sport. De Chinese overname van Internazionale en de naderende overname uit China van AC Milan biedt volgens de voormalig Oranje-bondscoach geen oplossing. "Twee van zulke historische clubs moeten Italiaans blijven. Het gaat niet enkel om geld, of om Silvio Berlusconi en Massimo Moratti. Nee, het gaat ook om passie. Daar zit geen prijskaartje aan vast. Een Chinees Milaan zie ik niet zitten."