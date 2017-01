PSV legt naderende transfer uit: 'Zie zo'n speler maar eens rustig te houden'

PSV weet als geen ander hoe moeilijk het is om buitenlandse talenten in te passen. Zo zal Luiz 'Beto' da Silva een dezer dagen door de achterdeur naar Gremio de Porto Alegre in Brazilië vertrekken. Elk talent aast op een plek in de hoofdmacht, maar Jong PSV is steeds vaker een sportief kerkhof voor veel talenten.

Art Langeler stelt dat het verwachtingspatroon bij een stap naar PSV vaak hoog is. "Soms gaat het om spelers die in eigen land al zeer bekend zijn", doelt de hoofd jeugdopleidingen in het Algemeen Dagblad op bijvoorbeeld Beto. "Hij is international van Peru, een land dat hoger staat op de wereldranglijst dan Nederland."

"Daar kunnen we alles van vinden, maar zie zo'n speler en zijn omgeving dan maar eens rustig te houden op het moment dat hij niet bij het eerste elftal zit." Langeler benadrukt dat Beto het echter ook op trainingen had moeten laten zien. "Je krijgt niet alleen kansen op basis van het verleden." Beto zal spoedig voor een half miljoen euro naar Brazilië vertrekken, terwijl de gehuurde Australiër Thomas Deng nog deze maand en anders in de zomer uit Eindhoven zal vertrekken.

Spelers als Ruben Betancourt, Hjortur Hermannsson, Aleksandar Boljevic, Boris Cmiljanic, Andrija Lukovic en Mathias Bonde bleken in het verleden evenmin een versterking voor PSV. Langeler wijst er ook op dat het niveau van de jeugdopleiding van PSV fors omhoog gegaan is en dat daardoor ook spelers afhaken. "Daarom huren we de meeste spelers nu eerst, voor we een driejarig contract aanbieden."