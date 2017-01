‘Barcelona houdt zich stil over lichten van miljoenenoptie in huurcontract’

Marlon Santos da Silva Barbosa, kortweg Marlon, mag zich speler van Barcelona noemen. Volgens de donderdageditie van Sport heeft de Spaanse topclub afgelopen maand een optie tot koop in het huurcontract van de 21-jarige verdediger van Fluminense gelicht. Daarmee besparen de Catalanen zich enkele miljoenen.

Indien Marlon als huurling minimaal vijf duels in de hoofdmacht van Barcelona zou spelen, moesten de Catalanen twee miljoen euro betalen. Nu hij zich definitief aan de loonlijst is toegevoegd, vervalt deze clausule. Marlon, die zijn wedstrijden voor Barcelona B afwerkt, maakte eind november zijn officiële debuut voor Barcelona, in het Champions League-duel met Celtic (0-2).

Sport schrijft donderdag dat het onduidelijk is waarom Barcelona niet met het nieuws naar buiten is getreden, daar Marlon een maand geleden een contract voor vijf jaar ondertekende. Fluminense heeft inmiddels een bedrag van anderhalf miljoen euro ontvangen en toucheert in juni nog eens een half miljoen euro.

Hoewel de optie tot koop in het huurcontract van Marlon zes miljoen euro bedroeg, hoeft Barcelona geen cent meer over te maken. In 2015 betaalde Barcelona al 3,2 miljoen euro voor een eerste optie op Gerson (die naar AS Roma ging), vier ton voor een eerste optie op Kenedy (die naar Chelsea ging) en afgelopen zomer nog eens vier ton voor de huur van Marlon zelf.