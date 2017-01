Henry: ‘Misschien gaat hij zijn goede vriend Vidal achterna naar München’

Thierry Henry duimt voor een langer verblijf van Alexis Sánchez bij Arsenal. De sterspeler van the Gunners lijkt niet van plan om zijn tot medio 2018 doorlopende contract op korte termijn te verlengen. De club is tegelijkertijd bezig met de contractverlenging van Mesut Özil, die eveneens vastligt tot de zomer van 2018.

"Ik wil hem zien tekenen, net als iedereen", vertelt Henry in gesprek met Sky Sports over Sánchez. "Voor de club is het een lastige situatie, maar als een Arsenal-supporter wil ik dat Sánchez voor de rest van zijn leven blijft. Hij is de toekomst van de club, net als Özil."

De Chileen was dit seizoen al goed voor veertien treffers in 21 duels. Hij heeft zich volgens de Franse clublegende in de kijker gespeeld bij 's werelds grootste clubs. "Als hij op een dag vertrekt, verwacht je dat clubs als Bayern München en Paris Saint-Germain zich gaan melden. Misschien gaat hij zijn goede vriend Arturo Vidal achterna naar München. We zullen het zien." Vidal en Sánchez speelden samen bij Colo-Colo en wonnen met Chili de Copa América in 2015 en 2016.