Karsdorp: ‘Hij zegt dat ik moet eisen dat hij meegaat als ik een transfer maak’

Rick Karsdorp kan lezen en schrijven met Eric Botteghin. De twee vormen een sterk centraal verdedigingsduo bij Feyenoord, dat fier aan kop gaat en in achttien Eredivisie-duels slechts twaalf tegentreffers incasseerde. Karsdorp omschrijft zijn Braziliaanse collega als 'een beest in de duels'. "Maar ook hij heeft mij nodig."

"Dat zegt hij ook vaak tegen me. In de lucht wint hij alles, maar als hij een steekpass krijgt, moet ik wel in zijn rug staan, zo maken we elkaar sterker", zo vertelt Karsdorp in gesprek met Voetbal International. De 29-jarige Botteghin kwam anderhalf jaar geleden over van FC Groningen en is sinds een jaar verzekerd van een basisplaats.

"Hij zegt ook weleens voor de grap dat, mocht het zover komen, ik moet eisen dat hij meegaat als ik een transfer maak", zo vervolgt Karsdorp, die de voorbije maanden steevast met tal van buitenlandse clubs in verband wordt gebracht. "Dat is humor en dat is ook onze kracht. We zijn gewoon een team. Daarom ben ik ook helemaal niet bang voor de druk. Het liefst zou ik die Europese wedstrijden er ook nog bij hebben."