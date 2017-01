Veltman maakt standpunt: ‘Ik wil helemaal niet dat er zo gedacht wordt’

Joël Veltman is sinds een jaar rechtsback van Ajax. Zijn plek op deze positie was toentertijd geboren uit nood, maar de verdediger stelt nu dat het zijn vaste plek is en sinds kort ook in zijn hoofd. "Een paar weken geleden heb ik in mijn hoofd écht de knop omgezet. Ik ben rechtsback. Klaar", zo benadrukt Veltman in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De positie van rechtsback is de positie waar Veltman zich op moet richten en waar hij beter moet worden. "Natuurlijk ben ik van nature een centrale verdediger. Het zal allemaal wel zo zijn, maar daar moet ik niet meer aan denken. Als ik nu een slechte wedstrijd speel, zeggen mensen ook niet meer: ja, het is ook niet zijn positie, hè."

"En terecht. Ik wil ook helemaal niet dat er zo gedacht wordt." Veltman blijft kritisch op zichzelf; hij weet dat er nog veel dingen beter moeten. "Aanvallend belangrijker worden. Dat is juist in ons systeem essentieel. En dat verlang ik ook van mezelf."